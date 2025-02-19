Kepez Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (KKT) Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sahnelediği kara komedi oyunu "Medyum", Antalyalı tiyatro severlerden büyük ilgi görüyor. Ücretsiz olarak sahnelenen oyun, izleyicilere keyif dolu dakikalar yaşatıyor.

Kepez Kent Tiyatrosu, her hafta tiyatro severleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturuyor. Kepez Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (KKT) Ocak ayında prömiyerini yaptığı kara komedi oyunu "Medyum" seyircilerden yoğun ilgi görüyor. Sam Bobrick’in yazdığı, yönetmenliğini Gökhan Avkıran’ın üstlendiği "Medyum", 13+ yaş sınırıyla sahneleniyor. Oyun, dedektif romanları yazan ancak para kazanamayınca medyumluk yapmaya başlayan Adam’ın, kendisini beklenmedik olaylar ve karmaşık ilişkiler içinde bulmasını konu alıyor. Cinayet gizemiyle örülü, müzikli ve bol kahkahalı bu kara komedi, seyircilere eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunuyor. Kepez Kent Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu oyun, Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası ile Kepez Belediyesi Dans Birimi’nin katkılarıyla izleyiciyle buluşuyor. Her 15 günde bir, Cuma ve Cumartesi günleri saat 20.00’de sahnelenen oyun, iki perde ve toplamda iki saat sürüyor.

Öte yandan, KKT’nin etkinlik takviminde yer alan "Düğün Hatırası" adlı köy seyirlik oyunu ile dönüşümlü olarak sahneleniyor. Kepez Kent Tiyatrosu, tiyatro severleri her hafta birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.