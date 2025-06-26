Kepez Belediyesi, 2024 yılı Ağustos ayında 16 kamyon çöp temizliği yaptığı 6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıkardı.

Kepez’in Yeşilyurt Mahallesi’nde 4305 Sokak’ta bulunan çöp apartman, yeniden belediye ekiplerinin müdahalesi ile çöplerden arındırıldı. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Birimi Zabıta ekibi koordinesinde yürütülen çöp apartman operasyonunda, A.Ş. ve E.Ş. çiftine 6 katlı binadan 20 kamyon dolusu çöp tahliye edildi. Daha önce, 2024 yılı Ağustos ayında yapılan temizlik çalışmasında aynı binadan 16 kamyon çöp çıkarılmıştı. Çevre sağlığını tehdit eden atık birikimi bu kez daha büyük boyutlara ulaşarak, ekiplere zorlu anlar yaşattı.

Apartman çöplerden arındırıldı

Çevreyi saran kötü koku ve yoğun şikayetler üzerine Kepez Belediyesi ekipleri, Kepez Kaymakamlığı ve Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda adrese müdahalede bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve polis ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüldü. Binadan, çöp konteynerlerinden ve sokaklardan toplanan kağıtlardan pet şişelere kadar her türlü geri dönüşüm malzemesi ile çürümüş ve kullanma tarihi geçmiş gıda malzemeleri çıkarıldı. Apartmanın çöplerden arındırılmasının ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, binayı deterjanlı suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek haşere ile mücadele kapsamında evi böceklere karşı ilaçladı.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Kötü koku ve çevre kirliliğine son veren temizlik çalışması sonrası mahalle halkı, rahat bir nefes aldı. Mahalle sakinleri, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, çevre ve halk sağlığını tehdit eden bu tür durumlara yasal çerçevede müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak vatandaşları uyardı. Kepez Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz haftada aynı gün içinde Kuzeyyaka ve Gündoğdu mahallelerinde de yaptığı temizlik çalışmalarında toplam 8 kamyon çöp tahliye etti.