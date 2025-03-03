Kepez Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın ikinci gününde Santral, Kepez ve Ünsal Mahallesi sakinleri için iftar sofraları kurdu. Başkan Kocagöz, "Ramazan, paylaşımın, merhametin ve birlikteliğin ayıdır. Kepezli hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ramazan paylaşma ayıdır

Ramazan ayı boyunca ilçedeki 68 mahallede iftar sofraları kurmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kocagöz, "Ramazan, paylaşımın, merhametin ve birlikteliğin ayıdır. Kepezli hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan’ın bereketiyle gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ramazan sofralarının bir sonraki durağı Kanal Mahallesi olacak. İftar yemekleri, 4 Mart’ta Yenidoğan Mahallesi, 5 Mart’ta Çamlıbel Mahallesi, 6 Mart’ta Altınova Mahallesi ve 7 Mart’ta Kirişçiler Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda devam edecek.