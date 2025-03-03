Muş’ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle çatılarda oluşan metrelerce buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Muş’ta kar yağışının ardından etkisini artıran Sibirya soğukları, çatılarda metrelerce uzunluğunda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

Kentte günlerce süren yoğun kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 29 dereceye kadar düşerken, bina ve iş yeri çatılarında dev buz sarkıtları meydana geldi.

Özellikle çatı saçaklarında biriken dev buz kütleleri, vatandaşlar için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar dev buz sarkıklarının kendi imkânları ile temizlerden belediye ekiplerinin ise riskli bölgelerde önlem almadığı görüldü.

Kaldırımda yürürken buzda kayarak düşen vatandaşlardan Sultan Sesiz, "Çok zor geçiyor, yürüyemiyoruz. Bir çözüm bulunamıyor, sürekli düşüyoruz. Çatı kenarlarında yürürken korkuyoruz. Buna bir çare bulunmalı, böyle devam edemez. Çatılardaki buzlar tehlike saçıyor, kaldırımlarda yürümek imkânsız hale geliyor. Her yer buzla kaplı. Buna acilen bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Az önce ben de düştüm, şimdi bir şey olsa bunun sorumlusu kim olacak" dedi.

Çatılarda oluşan dev bu sarkıkların tehlike saçtığını söyleyen esnaflardan Necat Kul, "son günlerde havaların soğuması ile birlikte çatılarda dev buz sarkıkları oluştu. Bu sarkıtlar bazen 3 metreyi bulacak kadar büyüyerek ciddi bir tehlike oluşturuyor. Özellikle binaların çatıları ve okul çevreleri büyük risk altında. Yetkililerin bu duruma mutlaka bir çözüm bulması gerekiyor. Ancak bu sadece kamusal yetkililerin sorumluluğunda değil, aynı zamanda bireysel bir sorumluluktur. Herkes, bu tehlikenin farkında olarak gerekli önlemleri almalı ve güvenliği sağlamak için üzerine düşeni yapmalıdır" şeklinde konuştu.