Kepez Belediyesi, sağlıklı büyümeleri, estetik bir görünüm kazanmaları ve güvenlik tehlikesi oluşturmamaları için sorumluluk alanlarında bulunan ağaçlarda bakım ve budama çalışması yapıyor.

Antalya’nın Kepez Belediyesi, mahalle parklarının kullanım alanlarını onarım çalışmasıyla yenilerken, mevcut yeşil dokunun bakımını da gerçekleştiriyor. Özellikle cadde ve sokaklar üzerinde bulunan ağaçların uzayan dalları, yaya ve araçlar için tehlike oluşturmaması amacıyla düzenli olarak budanıyor. Dalların sağlıklı büyümesini sağlayan budama işlemiyle ağaçlara estetik bir görünüm de kazandırılıyor.

Kaza riskine karşı ağaçlar budanıyor

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, rüzgârlı havalarda istenmeyen kazaların yaşanmaması için budama işi mesaisini artırdı.

Müdürlük bünyesindeki budama ekibi, ağaçların ihtiyaçlarına uygun budama teknikleri uygulayarak uzayan ve yaprak yoğunluğu olan dalları keserken, kırılan ve kuruyan dalları da temizliyor.

Ağaçların üst tepe kısımları ise sepetli iş makineleriyle ulaşılarak budanıyor.

Vatandaşların talebi üzerine Yeşilyurt ve Kanal mahallelerinde aydınlatma direklerini kapatan, ev ve işyerleri ve yayalar için tehlike arz edebilecek ağaçlarda budama çalışması gerçekleştirdi.Kesilen dallar, kamyonlara yüklenerek, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün şantiyesine götürüldü. Budama çalışmasından dolayı sokaklarda ve yeşil alanlarda oluşan kirlilik de temizlendi.

Budama ve bakım çalışmaları sürecek

İlçe genelinde devam eden bu çalışma ile araç, yaya trafiği ve çevre için risk oluşturan unsurlar kaldırılıyor. Budama işlemi, ağaçların daha sağlıklı büyümesine ve bahar aylarında daha güçlü şekilde yapraklanmasına imkân sağlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çevre güvenliği ve ağaçların sağlıklı büyümesi için gerekli olan budama ve bakım çalışmalarını rutin olarak sürdüreceklerini ifade etti.