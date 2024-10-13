Kepez Belediyesi’nin yer tahsisini gerçekleştirdiği ve hayırsever Şimşek Ailesi tarafından yaptırılan Mustafa Şerife Şimşek 112 Acil Çağrı İstasyonu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kepez Barış Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Mustafa Şerife Şimşek 112 Acil Çağrı İstasyonu açıldı. Kepez Belediyesi’nin yer tahsisini gerçekleştirdiği, hayırsever Şimşek Ailesi tarafından yaptırılan 112 Acil Çağrı İstasyonu’nun açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Hayırsever Bekir Şimşek, anne ve babası Şerife - Mustafa Şimşek’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 112 Acil Çağrı İstasyonu’nun açılış kurdelesini kesen Antalya Valisi Hulusi Şahin, hayırsever Şimşek Ailesine teşekkür etti. Bağışlar konusunda Antalya’nın çok özel bir şehir olduğunu dile getiren Vali Şahin, “Sadece sağlık yatırımları değil, hayır işlerinin hepsinde öncü oluyorlar. Antalya’da her bir dersliğe hayırseverlerimiz bir tane ekliyor. Yani yüzde 50 hayırsever katkısı var. Okullarımız yarı yarıya hayırsever katkısıyla yapılıyor” dedi.

“İstasyon sayısının artması gerekli”

112 Acil Çağrı İstasyonu’nun sayılarının artırılması gerektiğini dile getirerek, bu konuda belediyelerin fonksiyonlarının çok önemli olduğuna değinen Şahin, “Sağlık Ocaklarımız, 112 Acil İstasyonlarımız, camilerimiz, kuran kurslarımız Antalyalı hayırseverlerimiz öncü oluyorlar. Bu özel ve yüksek bir karakterin sonucudur. Para kazanmayı herkes bilir, asıl paylaşmayı bilmek; medeniyetin ölçütü odur. Medeni olmak paylaşarak olur. Herkes kazanmayı bilir, ama harcarken paylaşmayı bilmek çok daha değerlidir. Bekir Şimşek Bey, çok hayırlı bir evlat Babasının ve annesinin adını sağlıklarında yaşatıyor. Örnek olsun, bizlere de nasip olsun. Belediyeler yer vermez ise nereye yapacaksınız. İmar çalışmalarında bununla ilgili yerleri üretmek lazım Kepez Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kepez’de 38 temel atma töreni yapılacak

Hayırseverlere teşekkür eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise, “Bizim insanımız çok hayırsever. Yeter ki nereye ne yaptığını görsün” diyerek Kepez’i örnek gösterdi. Kocagöz, “ Kepez’de 38 tane temel atma töreni yapacağız. Biliyorsunuz tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı yerlere yatırım yapamıyoruz. Bir kreş, bir kız yurdu yapamıyoruz. Sağ olsun bu 38 yatırımın hepsini hayırseverler yapıyor. Buradan hepsine gönülden teşekkür ediyorum. 112 acil istasyonu Kepez için çok önemli. 112 Acil İstasyonu az. Bakanlığımız onaylarsa , sayın valimizin, sayın kaymakamımızın öncülüğünde hayırsever bulmak için gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kepez örnek bir ilçe”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan da, “Bu memleket için laf laf üzerine koyan değil, taş taş üstüne koyan her kim varsa Allah onlardan razı olsun“ dedi. 112 Acil Çağrı İstasyonu’nun yer tahsisini yapan Kepez Belediyesi’ne ve hayırseverlere de teşekkür eden Özkan, “ Hayırseverlerimize buradan çağrı yapıyoruz. Sadece Kepez için değil. Kepez örnek bir ilçe oluyor. Antalya genelinde de bu tür bağışlara ihtiyaç oluyor” dedi. Konuşmaların ardından Barış Mahallesi 112 Acil Çağrı İstasyonu törenle hizmete açıldı.