Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kepez Forum’un, Atatürk özel programının konuğu tarihçi ve yazar Sinan Meydan oldu. Atatürk döneminde çocuk ve kadın politikalarını anlatan yazar Meydan, en çok kadın ve çocukların etkilediği Kurtuluş Savaşında, Atatürk’ü en çok yaralayanın ise yetim kalan çocuklar olduğunu vurguladı.

“Antalya’nın geleceği Kepez” mottosuyla Eylül ayında başlayan Kepez Forum, her ay kent sakinlerini edebiyat, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleriyle buluşturuyor. Kepez Forum’un Kasım ayı Atatürk özel programının konuğu tarihçi ve yazar Sinan Meydan oldu. Atatürk, Kadın ve Çocuk konulu söyleşide, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına ve çocuğa verdiği önem konuşuldu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün katılımlarıyla Antalya Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen forumda, Atatürk döneminde çocuk ve kadın politikalarına değinildi. Atatürk, Kadın ve Çocuk konulu söyleşinin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 650 bin nüfuslu, 55 ilden büyük, 7 bölgeden ve 81 vilayetten insanların yaşadığı Kepez’i anlatarak, “Kepez tam bir Türkiye” dedi. “Bizim yolumuz Atatürk yolu” diyerek sözlerini sürdüren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Biz onun izinden gitmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Kadınlarımız, Atatürk’ün dediği gibi ‘Yeryüzünde yapılan her güzel şey kadının eseridir’ diyor. Dünyada tek çocuk bayramı var. Kim emanet etmiş Atatürk emanet etmiş. Bizde çocuklarımız için her şeyi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün hatıra defterinden bir not

Meydan, savaşlar da en çok kadın ve çocukların etkilendiğini belirterek, bu süreçte Atatürk’ü en çok yaralayan noktanın yetim çocuklar olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal Paşa’nın 9 Kasım 1916’da doğu cephesinde iken hatıra defterine yazdığı şu notları paylaştı: “Yollarda bir çok muhacır gördük. Bitlis’e dönüyorlardı aç ve sefil. Ebeveynleri 4-5 yaşında bir çocuğu yolda terk etmiş. Oda bir karı kocanın peşine takılmış, 100 metre geriden onları takip ediyor. Kendilerini, çocuğu almadıkları için azarladım. Bizim evladımız değildir, diyerek gittiler.”

Öksüz ve yetim çocuklar

Kurtuluş savaşı başladığında 10 milyon nüfusun, üçte birinin çocuklardan oluştuğunu ve yarısından fazlasının öksüz ve yetim çocuklar olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında kafalardaki en önemli çözüm bekleyen sorunlardan birinin yetim, öksüz çocuklar olduğunu belirten Yazar Meydan, “Himaye-i Etfal Cemiyeti kuruldu ve Mustafa Kemal Paşa’nın bu cemiyetin koruyucusu olduğunu söyledi. Bir tarafta kurtuluş savaşı devam ederken bir yanda Mustafa Kemal ve arkadaşı yetim çocukları nasıl koruyacaklarını düşünüyorlardı. Ve bu dönemde doğan çocukların yüzde 95’i yaşamıyordu. Cumhuriyeti kuranlar hem çocuk, hem kadınlar ile ilgili sorunların üstesinden gelmeyi başardılar” dedi.

Kadının adı yok

Kurtuluş Savaşı bittiğinde 8 milyonluk nüfusun yüzde 50’sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu belirten Yazar Meydan, “Ama kadının adı yok. Kadının ne medeni hakkı, ne siyasi hakkı var. Cumhuriyet kurulurken 300 tane dahi kızımız yoktu liseye giden” diye konuştu. Meydan, Kurtuluş Savaşında cinsiyet gözetilmeden bir mücadele verildiğinin altını çizerek, Fatma Seher’den Şerife Bacı’ya kadar daha isimleri bilinmeyen birçok kadının mücadeleye destek verdiğini söyledi.