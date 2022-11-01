Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle birlikte yapılan kontrollerde T.M. (61) ve R.Ş. (50) isimli şahıslar, tarihi eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı. Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikata başlanıldığı bildirildi.