Antalya’da daire kapısı içeriden kilitli olan ve ulaşılamayan yaşlı adam için ekipler seferler oldu. Merdivenli araç yardımı ile sepetle balkondan daireye giren polis ve itfaiye ekipleri, yaşlı adamı salonda uyurken buldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kızılarık Mahallesi 2773. Sokak’taki bir sitenin A Blok 5. katında bulunan dairede meydana geldi. Kısa süreliğine dışarı çıkan yaşlı kadın, eve geri döndüğünde kapının arkasından kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Evde bulunan alzaymır hastası eşine de bir türlü ulaşamayan yaşlı kadın, eşinin sağlık durumundan endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye çıkan ekipler, kapının arkadan kilitli olduğunu ve anahtarın da kapı üzerinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip, gerekli güvenlik önlemlerini alarak polis eşliğinde sepet yardımıyla balkondan eve girdi. Ekiplerin itfaiye aracı ile balkondan içeri girmesini apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Daireye giren ekipler, Niyazi Ö. adlı alzaymır hastası yaşlı adamı salonda uyurken buldu. Yaşlı adamın uyandırılarak daire kapısının açılmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.