Antalya’da sürücüsünün aracı park ettiği sırada çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından hortumla yapıldı. Aracın alev alev yanışını cep telefonu ile kaydeden çocukların olayla ilgili yorumları ise "Çocuktan al haberi" dedirtti.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 838 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan evine gelen Soner A., 59 KN 197 plakalı Fiat marka aracını park etmek üzereyken motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Otomobilde bulunan yangın tüpü ile yangına müdahale etmek isteyen araç sürücüsünün çabası yetersiz kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip sevk edildi. Bu sırada aracın motor kısmını alevler sararken Soner A.’nın yardımına komşuları yetişti. Vatandaşlar apartman bahçesinden çektikleri hortumla araçtaki yangını söndürmeye çalıştı. Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yanan aracı hem çektiler, hem de yorumladılar

Yangın ilk anları ise o sırada mahallede oyun oynayan çocuklar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Araç yangınını kayda alan minik afacanların yangın ile alakalı yaptığı ‘Araba içim yanar gibi yanıyor. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. İyi çek, arabanın yanışını bir daha hiçbir yerde göremezsin" yorumu gülümsetti. ‘Ön kaputu bırak, araba yanıyor. Araba gidiyor’ diyen ufaklığa arkadaşı ‘Ne bekliyorsun, araba en az 200 kilogram" diyerek cevap verdi. Görüntülerde ayrıca yangın sırasında araçta meydana gelen küçük çaplı bir patlama nedeniyle korkan çocuklardan birinin Kelime-i Şehadet getirerek "Rabbim, sen bizi koru ya rabbim" dediği görüldü.

Hortumla müdahale ettiler

Yangına hortumla müdahale ederek söndürmeye çalışan mahalle sakinlerinden Hasan Korkmaz, "Eve gelirken birden aracın alev aldığını gördüm. Komşunun aracı, hemen müdahale ettik. Hortumla, yangın söndürme tüpüyle söndürmeye çalıştık. Ama neticede bu hale geldi araba" dedi. Yangın sonucu motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.