Kepez Belediyesi, Mobil Sağlık Merkezi ile Antalya Huzurevi sakinlerine göz taraması hizmeti sundu. Tarama yapılan 56 kişide göz rahatsızlığı, 60 kişide katarakt tespit edildi.

Kepez Belediyesi ana hizmet binası yanında, özel hastane konforunda vatandaşlara sağlık hizmeti veren Sağlık Merkezi, bir yandan da gezici Mobil Sağlık Merkezi ile sağlık hizmetini vatandaşların ayağına kadar ulaştırıyor. Mobil sağlık hizmeti ile bir yandan mahalle mahalle kanser taraması gerçekleştirirken, diğer yandan da yine gezici Mobil Sağlık Merkezi ile göz taraması yapılıyor. Kepez Belediyesi, mobil sağlık hizmetleri kapsamında Antalya Huzurevi sakinlerine de göz taraması hizmeti sundu. Antalya Huzurevi’nde 76 kişiye göz taraması yapıldı. Tarama yapılan 56 kişide göz rahatsızlığı, toplam 60 kişide katarakt tespit edildi.

"Halkımızın sağlığı bizim için çok önemli"

Sosyal belediyecilik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Özellikle elleri öpülesi büyüklerimizin sağlıkları da çok çok önemli. Biz, Belediye Sağlık Merkezimiz, gezici Mobil Sağlık hizmetlerimiz ile her zaman halkımızın yanındayız" dedi.