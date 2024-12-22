Bölgede yaptığı değişim ve dönüşüm çalışmasıyla her hafta belediyeyi bir mahalleye taşıyan Kepez Belediyesi mahallelerin hizmet isteklerini karşılıyor.

Kepez Belediyesi, yatırım planlamasında yer alan hizmetleri sürdürürken, haftanın bir günü de mahallelerin ortak sosyal yaşam alanlarındaki sorunları gideriyor. Varsak Şelale Mahallesi’nde belediye, başkanıyla, bürokratıyla ve çalışanlarıyla mahalleye, vatandaşın ayağına gitti. Fen İşleri Müdürlüğü, yol ve kaldırımlarda oluşan hasarları tamir ederken, bordur taşlarını kırmızı ve beyaz renklere boyadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ise su arazözü ve süpürge aracı ile Varsak Şelale Mahallesi sokaklarını toz, çamur ve çöplerden temizledi.

Park baştan yenilendi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de 7304-7305 sokakları arasında 25 bin 610 metrekare alana sahip İbrahim Gündoğdu Parkı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Parkın kullanılamaz hale gelen bank, piknik masaları yenilendi. Zarar gören bölümleri onarılan oturma mobilyaları ise yeniden boyandı. Açık hava spor aletleri ile oyun parkının kısmi zarar gören bölümleri onarıldı. Parkın dinlenme, oyun ve spor aksesuarları yeniden boyandı. Uzayan çimler biçilirken, ağaçların ve çalıların tehlike oluşturan dalları kesildi. Parkın topraklaşan bazı bölümlerine yeniden çimleme çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar ile İbrahim Gündoğdu Parkı’nın hem kullanım ömrü uzatıldı hem de kullanım alanları daha güvenli hale getirildi.

Belediye bürokratları ile sahada

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, bürokratlarıyla mahalleye gelerek, çalışmaları inceledi. Kocagöz, mahalle sakinleri ile sohbet ederek vatandaşların isteklerini dinledi. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının, mahallelerin A’dan Z’ye kadar eksikliklerini giderdiğinin altını çizen Kocagöz, “Varsak Şelale Mahallemizde, kaldırımların tamir edilmesinden yol çizgilerine, sokakların temizlenmesinden parkların yenilenmesine kadar kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Kepez’de değişim ve dönüşüm devam ediyor” dedi.