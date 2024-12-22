Yıldırım Belediyesi, Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’i vefatının 50’inci yıl dönümünde düzenlediği program ile yad etti.

Yıldırım Belediyesi Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Düşünceye Adanmış Bir Ömür: Vefatının 50. Yılında Hilmi Ziya Ülken” başlıklı panele Prof. Dr. Nesrin Karaca, Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül ve Doç. Dr. Rıdvan Şimşek konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’nin entelektüel birikimine önemli katkılar sağlayan Cumhuriyet dönemi düşünürü Hilmi Ziya Ülken’in felsefi mirasının ele alındığı panel, ilgiyle takip edildi.