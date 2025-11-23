Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, katılımcı belediyecilik anlayışını esas aldıklarını belirterek, "Kepez’i ortak akılla yönetmek istiyoruz. Çünkü Antalya’nın geleceği Kepez" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Meslektaş Buluşmaları’nın konuğu oldu. Kocagöz, buluşmada Kepez’in değişim ve dönüşüm sürecini, hayata geçirilen projeleri ve 10 katına çıkarılan sosyal yardım hizmetlerini anlattı. Kepez’in Dünya’nın en güzel şehri olan Antalya’nın uzun yıllar arka bahçesi olarak görüldüğünü belirten Kocagöz, "Kepez ilçemizi, hak ettiği değere kavuşturmak için çıktığımız yolda sizlerle aynı masada buluşmak bizlere güç veriyor" dedi.

"Kepez’i ortak akılla yönetmek istiyoruz"

Yerel seçimlerden bu yana geçen sürede birçok hizmeti Kepez’e kazandırdıklarını belirten Kocagöz, "Eğitimden spora, sağlıktan sosyal yardımlara, kültürden çevre yatırımlarına kadar hayatın her alanında Kepezli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalıştık. Bu hizmetlerin her biri, yalnızca bir icraat değil; dayanışmanın, emeğin ve ortak aklın ürünü oldu. Bu toplantının sadece yapılanları aktarmak için değil; aynı zamanda geleceği sizlerle birlikte şekillendirmek için düzenlendiğinin bilincindeyiz. Çünkü biz, katılımcı belediyecilik anlayışını esas alıyoruz. Her projemizde meslek odalarımızın, uzmanlarımızın ve sahada deneyim sahibi teknik paydaşlarımızın görüşlerini duymak; bilimsel, uygulanabilir ve sürdürülebilir önerilerinizi çalışmalarımıza katmak istiyoruz. Kepez’i ortak akılla yönetmek istiyoruz" diye konuştu.

"490 milyon TL borcumuz kaldı"

Kepez’de Türkiye’nin 7 bölgesi 81 vilayetten insanın yaşadığını ve yaklaşık 700 bin nüfusuyla Antalya’nın en büyük ilçesi olduğunu belirten Kocagöz, "Göreve başladığımda 1 milyar 226 milyon TL borcun olduğunu gördüğümde gerçekten çok şaşırdım çünkü bütün sosyal medya ve gazetelerde kasamız dolu şeklinde demeçler vardı. Bütçe 2 milyar 700 milyon TL, ve neredeyse yarısı borçtu belediyenin banka hesapları hacizliydi. Bu durum beni gerçekten çok şaşırttı çünkü sosyal medyada ve bazı gazetelerde belediyenin kasasının dolu olduğu yönünde yanlış algılar vardı. Borç yükü ve kısıtlı kaynaklarla, öncelikli hizmetleri aksatmadan, yatırımları sürdürülebilir hale getirmek için yoğun bir tasarruf ve verimlilik çalışması yürüttük. 736 milyon borç ödedik ve şuanda kalan borcumuz 490 milyon 428 bin TL’dir" ifadelerini kullandı.

"51 proje hayata geçirildi"

Seçim beyannamesinde 7 ana başlıkta 105 projeyi hayata geçireceklerini bildirdiklerini belirten Başkan Kocagöz, "Bu sadece proje değil Kepez’in vizyonuydu. İşte o yüzden Antalya’nın geleceği Kepez diyoruz. Peki ne yaptık bugüne kadar 51 projeyi hayata geçirdik. Bunların 42’ini bitirdik 9 tanesi de devam ediyor onları da çok yakında açıyoruz. İşte bunları yaptığımızda Kepez Antalya’nın arka bahçesi olmaktan çıkacak ve Vitrini olacaktır" dedi. Başkan Kocagöz, Mahalle Meclislerinden Ortak Buluşma Alanlarına, Emekli Lokallerinden Mimar Sinan Akademiye, Kepez Markete kadar tüm projeleri tek tek anlattı. Kepez’deki sosyal yardım hizmetlerini aktardı, sosyal yardım bütçesinin 7 Milyondan 80 Milyon seviyesine çıkararak 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.

Ortak akılla yönetilen Kepez

Kepez’deki yapılaşma sürecini de inşaat mühendisleriyle paylaşarak, "Kepez’de yapılaşma süreci yoğun ve aynı zamanda büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bizler için asıl başarı, Kepez’in geleceğini ortak akılla, dayanıklı ve doğru planlanmış bir şekilde inşa edebilmektir. Bu süreçte ortaya koyduğunuz katkılar, değerlendirmeler ve yapıcı öneriler bizim için son derece kıymetli" diyerek sözlerini tamamladı.