Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya’nın tarihine tanıklık etmiş alaminüt fotoğraf makinesini, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından oluşturulan Basın Galerisi’ne hediye etti.

Kepez Belediyesi hizmet binasında bulunan ve kültür, sanat, sosyal yaşam ile belediye tarihini anlatan müzede sergilenen tarihi alaminüt fotoğraf makinesi, artık Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde sergilenecek. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, AGC’yi ziyaret ederek Antalya basın tarihinin önemli parçalarından biri olan fotoğraf makinesini, AGC Başkanı İdris Taş’a teslim etti. Başkan Kocagöz, ziyaret sırasında AGC bahçesinde sergilenen, Kurtuluş Savaşı döneminde İzmir’in işgalinin ardından makineleri Antalya’ya kaçırılarak basımı sürdürülen "Antalya Anadolu" gazetesinin basıldığı tarihi baskı makinesini inceledi. Ardından AGC Başkanı İdris Taş’ın rehberliğinde, basın tarihine ışık tutan fotoğraflar, gazeteler, kitaplar ve gazeteciliğin ayrılmaz parçaları olan ekipmanların sergilendiği Basın Galerisi’ni gezdi. Galeri envanterinde yer alan ve Antalyalı gazetecilerin hatıralarını kaleme aldığı "Neler Yaşadık Neler" adlı kitabı inceledi.

"Gazetecilik kutsal bir görev"

Ziyarette konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Gerçekten çok etkilendim. Türkiye’de benzeri olmayan bir basın galerisini gördüm. Biz de bu kıymetli galeriye katkı sunmak istedik. Tarih çok önemli ve Antalya’da da 1920’lerde başlayan bir basın serüveni var. Bugüne kadar gazeteciler cemiyetine başkanlık yapan herkes burayı daha da geliştirerek bugünlere getirmiş. Hepsini kutluyorum. Gazetecilik kutsal bir görev. Gazeteciler ve biz yerel yöneticiler şehre değer katmak ve insanlara doğru hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Bu süreçte gazetecilerin eleştirileri ve geri dönüşleri bizleri motive eder ve her zaman daha doğru işler yapmaya yönlendirir. Gazetecilerin yanındayız. AGC Başkanımız İdris Taş ve yönetimini bu değerli çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Türkiye’nin en büyük 4. meslek örgütü

AGC Başkanı İdris Taş ise Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin 400 üyesiyle Türkiye’nin en büyük dördüncü meslek örgütü olduğunu belirterek, "Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 40 yıldır Antalya’nın sorunlarıyla ilgilenen ve şehrin marka değerini yükseltmek adına çalışan önemli bir meslek örgütüdür. Bugün çok mutluyuz. Kepez Belediye Başkanımız Sayın Mesut Kocagöz, galerimize gazetecilik tarihine uygun, değerli bir ekipman hediye etti. Bu alaminüt fotoğraf makinesi en az 100 yıllık bir tarihe sahip ve galeriye gelen herkes bu eseri görerek gazetecilik tarihini yaşayacak. Tarih çok kıymetli. Türkiye ve Antalya arşivleriyle öne çıkan bir şehir. Burası, Antalya’nın tanıtımına da katkı sağlayan bir basın galerisi Yerli ve yabancı turistler galerimizi ziyaret ederek Osmanlı’dan günümüze Türk ve Antalya basın tarihini burada keşfediyorlar. Bu anlamlı hediyesinden dolayı yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına Başkan Mesut Kocagöz’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.