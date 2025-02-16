Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, genç yetenekleri keşfetmek ve onları Türk futboluna kazandırmak adına hayata geçirdiği ve ücretsiz eğitim veren "Futbol Akademisi" geleceğin sporcularını yetiştiren önemli bir merkez haline geliyor.

Genç sporculara kaliteli eğitim ve altyapı desteği sağlayarak Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında Futbol Akademisi projesini hayata geçirdi. 6-10 yaş aralığındaki çocukların eğitim aldığı akademide, antrenmanlar deneyimli hocalar eşliğinde devam ediyor. Akademide başarı gösteren sporcular, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün genç takımlarında denemeye alınıyor. Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halı Sahalarında antrenmanlarını yapan geleceğin yıldız adayları, hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor.

Bin 600 sporcu eğitim aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi Koordinatörü Adem Talih, akademi açıldığından bu yana yaklaşık bin 600 çocuğun eğitim aldığını söyledi. Futbol Akademisi’ne yoğun bir ilginin olduğunu belirten Adem Talih, "Şu an hafta sonu 300, hafta içi ise 120 olmak üzere toplam 420 sporcumuz var. Burada çocuklarımıza temel futbol eğitimi veriyoruz. Motor becerilerini ve koordinasyonlarını geliştirmek adına çalışmalar yapıyoruz. Burada gerekli başarıyı gösteren sporcuları Büyükşehir Belediyesi U11 ve U12 kategorilerinde denemeye alıyoruz. Onlar sadece burada spor eğitimi almış olmuyorlar, başarılı olanlar da kulübümüzde forma giyme şansı yakalıyor. Çocuklarımız da bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Futbolu akademide öğreniyorum"

Futbol Akademisi’nde eğitim alan 5 yaşındaki Ahmet Çınar Pervane, "Futbolu çok seviyorum. Yıllar içinde kendimi geliştirip buraya geldim. Burası benim futbol gelişimim konusunda çok katkı sağlıyor. Burada futbol öğreniyorum. Hocalarıma ve bu akademiyi açanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. Futbol Akademisi’nde eğitim alan Mustafa Deniz Dinçer ise, "İyi futbol oynuyorum ve burada futbol oynamayı seviyorum. Burada bize futbolu ve başka güzel şeyleri öğretiyorlar. Güzel arkadaşlıklar ediniyorum. Kurs sayesinde hafta sonlarım çok güzel geçiyor. Hocalarıma bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi’ne başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kayıt dönemlerinde genclikspor.antalya.bel.tr adresinden online olarak başvuru yapabilirler.