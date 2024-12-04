İstanbul gibi büyükşehirlerden memleketlerine dönenlerin sayısı giderek artıyor. Bunlardan birisi de Ordulu Emrah Muammer Özer oldu.

Uzun yıllar İstanbul’da otomotiv sektöründe çalışan 35 yaşındaki Emrah Muammer Özer, 2023 yılında memleketi Ordu’nun Mesudiye ilçesine bağlı Kale Mahallesine dönüş yaptı. Burada bir süre hayvancılık ile uğraşan Özer, kullanılmayan âtıl arazileri ekmeye başlayarak tarıma yöneldi. Tarlaların ekilmesinde sorunlar yaşayan Özer, Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım makineleri parkından aldığı araçlar ve yine Büyükşehir Belediyesinden aldığı tohum destekleri ile 200 dönüm kullanılmayan âtıl araziyi tarıma açtı. Komşu mahallerde de âtıl arazileri değerlendiren Özer, bu desteklerle üretimini arttırmayı hedefliyor.

“200 dönüm alanda üretim yapıyorum”

Yeni sezon öncesi Büyükşehir Belediyesinden aldığı siyez buğdayı tohumlarını yine belediyenin tarım makineleri ile toprak ile buluşturan Emrah Özer, Büyükşehir Belediyesine tüm destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

İstanbul’dan dönüş sürecini ve desteklerle ekim alanlarını genişlettiğini aktaran Özer, “Uzun yıllar İstanbul’da otomotiv sektöründe çalıştıktan sonra 2023 yılında Ordu’ya geri döndüm. Burada tarım ve hayvancılık ile uğraşmaya başladım. Bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyemizin desteklerinden yararlandım. Hem tohum desteği hem de tarım makinalarını kullanarak siyez buğdayı başta olmak üzere birçok ürün ekiyoruz. Şu anda 200 dönüm arazi işliyoruz. Tüm desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine teşekkür ederim” dedi.