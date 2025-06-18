Geride kalan sezonda BAL’da şampiyon olarak Türkiye 3. Liginde mücadele etmeye hak kazanan Denizli İdmanyurdu’nda maçların oynayacağı saha sorunu ortaya çıktı. Kırmızı siyahlıların Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Gençlikspor İl Müdürlüğünün statları vermemesi neticesinde Kızılcabölük ve Çivril Stadında oynamak için müracaat edeceği belirtildi.

2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Şampiyon olarak 3. Lige yükselen ve Denizlispor’un BAL’a düşmesi nedeniyle Denizli’nin tek profesyonel takımı olan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor’un maçlarını Kızılcabölük ya da Çivril sahalarını oynamak üzere TFF’e bildireceği öğrenildi.

Yeni sezonda maçlarını oynamak için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan ve 2024 yılına kadar Denizlispor U19 ve Kızılcabölükspor tarafından kullanılan Doğan Seyfi Atlı stadının tahsis edilmesi için Denizli Büyükşehir Belediye Bülent Nuri Çavuşoğlu ile görüşmek isteyen kırmızı siyahlı takıma Belediye Başkanlığı tarafında randevu dahi verilmediği ortaya çıktı.

Bunun üzerine Denizli’nin tek profesyonel takımının Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığına müracaat ederek maçların oynanması için Doğan Seyfi Atlı Stadının tahsis edilmesi talebinde bulundu ancak oradan da olumlu sonuç alamadığı öğrenildi.

Daha sonra ikinci tercih olarak Gençlikspor İl Müdürlüğüne müracaat ederek maçlarını Atatürk Stadında oynanması için başvuran Denizli İdmanyurdu Gürellerspor’un oradan da olumlu sonuç alamayınca Denizli’ye 45 km. uzaklıktaki Kızılcabölük ve Denizli’ye 110 km uzaklıktaki Çivril Stadını son günde TFF’e bildirmek zorunda kalacağı açıklandı.

Denizli’nin tek profesyonel takımının stat sorunu yaşaması ve gerek Büyük Şehir Belediye Başkanlığı gerekse Gençlikspor İl Müdürlüğü tarafından gerekli kolaylığın gösterilmemesi ve desteklenmemesi spor kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu.

Denizli halkına ait olan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Denizli’nin tek profesyonel takımına verilmeyen Doğan Seyfi Atlı Stadının neden verilmediği ve Belediye tarafından ne maksatla kullanılacağı merak konusu oldu.