Erzurum Yakutiye Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri yıl sonu etkinliği kapsamında köy okulunda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Meryem Möngü rehberliğinde öğrencilerin hazırlamış olduğu sene sonu "Köy Okulu Şenliği" kapsamında Akdağ Reşit Karabacak ilkokuluna ziyarette bulunuldu.

Okul Müdürü Osman Coşkun, "Etkinlikte emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere Pansiyon Müdür Yardımcısı Serkan Aktürk’e, Müdür Baş Yardımcısı Fatih Çimen’e, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Meryem Möngü’ye, Resim öğretmenimiz Arzu Şahin Kırkkeseli’ye müzik öğretmenimiz Yusuf Doğan’a ve öğrencilerimizin yemeklerini hazırlayan aşçılarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Gün boyu devam eden etkinlikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.