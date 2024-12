Tunceli’de bir tilki, kendisine verilen etlerin bir bölümünü afiyetle yerken arta kalanları ise sonra yemek üzere kara gömdü. Tilkinin o anları doğa fotoğrafçıları Murat Can Toprakçı ve Düzgün Bozay tarafından kayıt altına alındı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yol kenarında yiyecek verilmesini bekleyen tilki, yolu kullanan vatandaşların verdiği etlerin bir bölümünü yerken arta kalanları ise sonra yemek üzere burnuyla kazdığı kar kütlesinin içine gömerek sakladı. Tilkinin o anları, doğa fotoğrafçıları Murat Can Toprakçı ve Düzgün Bozay tarafından an be an kaydedildi.