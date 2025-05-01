Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Samsun ve çevrelerine ’kuvvetli yağış’ uyarısı yapıldı.

MGM Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Amasya çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlarla alakalı uyarı paylaştı. Samsun Valiliği sosyal medya hesaplarından da paylaşılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 2 saatlik periyotta Amasya çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinde (Havza, Kavak, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Öte yandan oluşması muhtemel riskler ise sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar olarak belirtildi.