Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Ortahisar Futbol Spor Kulübü, almış olduğu seri galibiyetlerle kendinden söz ettirmeye başladı. Mütevazi bir bütçeyle kurulan ve tamamı Ortahisarlı gençlerden oluşan mavi-beyazlı ekip şampiyonlukta iddialı duruma geldi.

Ortahisar Futbol Spor Kulübü Başkanı Tayfun Yurtsever, inanç ve aidiyet duygusuyla perçinlenen bir kulüp inşa ettiklerini ifade ederek, "İlçemizi üst liglerde temsil eden, spor şehri Trabzon’un merkezi konumunda olan Ortahisar’da futbol ve salon sporlarının yapılabileceği, gelir gider dengesini kendi imkanlarıyla sağlayabileceği örnek bir tesis kurmak gayretindeyiz. Ekip olarak başta Onursal Başkanımız Av. Salih Cora olmak üzere 25 kişilik birbirinden kıymetli yöneticinin birlikteliği ile yolumuza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki şehrimize ve ilçemize sporun kardeşliğini birleştirici gücünü yaşatıp yükselişimize devam edeceğiz“ diye konuştu.