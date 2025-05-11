Aydın’ın Efeler ilçesinde kendi sardıkları tütünleri piyasaya süren 2 kişi, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak tütün kaçakçılığı ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, E.A. ve G.Ö. isimli 2 şüphelinin, Efeler ilçesinde iki mahallede sigara sarımı yaparak piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şahısların iş yeri ve ikametlerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 350 bin TL değerinde 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 298 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 110 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron ile 40 kilo kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.