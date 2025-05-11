Düzce’de trafik polisleri, çocuklara yönelik eğlenceli ve öğretici bir eğitim düzenledi. Trafik parkında gerçekleşen etkinlikte polisler, “Bize güvenin, sizin koruyucunuzuz” mesajını esprili bir şekilde verdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce kent merkezindeki trafik parkında, trafik polisleri tarafından çocuklara yönelik hem eğlendirici hem öğretici bir eğitim etkinliği düzenlendi.

Daha önce vatandaşların ısrarıyla halaya katılan bir polis memurunun da yer aldığı etkinlikte, çocuklara polisin güvenilir bir koruyucu olduğu mesajı verildi.

Eğitimde polisler, “Polis sizin koruyucunuzdur, bize her şeyi anlatabilirsiniz. Biz sizin için ayıyı bile döveriz, arıyı yakalarız, yılanı kovalarız, bir daha deliğinden çıkamaz” diyerek esprili bir dille çocuklara polise güvenmelerini öğretti.

Eğlenceli anların yaşandığı etkinliğin sonunda çocuklar, polis abilerine teşekkür ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, çocuklarda polis sevgisini pekiştiren güzel bir deneyim oldu.