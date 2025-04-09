Türkiye’de ilk defa 12-16 Kasım tarihleri arasında Kemer’de düzenlenmesi planlanan Paramotor Festivali öncesi, Mehmet Akbaba ve Tevfik Can Akkelle Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti.

Kemer Kaymakamlığı’nın koordinesinde Kemer Belediyesi’nin destekleriyle, Mehmet Akbaba ve Tevfik Can Akkelle tarafından düzenlenecek olan festival, "Yeryüzünden gökyüzüne" sloganıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret eden Akbaba ve Akkelle, organizasyon hakkında Başkan Topaloğlu’na bilgi verdi.

Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kemer’imizde birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Kemer, özellikle ekstrem sporlarının merkezi haline geldi. Kasım ayında Paramotor Festivali’ne kapılarımızı açıyoruz. Gökyüzünde görsel bir şölen sunulacak. Kemer Belediyesi olarak biz de organizasyona elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Kemer’imizi spor turizmi anlamında en üst seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda paramotor sporcularının katılacağı etkinlikte Kemer semaları adeta renkli bir atmosfere bürünecek. Festivale katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.