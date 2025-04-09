Kemer Belediyesi Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören minik öğrencilere denizlerin önemi anlatıldı.

Kemer Sahil Güvenlik Komutanlığı 2. Komutanı Batuhan Günal ve Astsubay Çavuş Şenol Bilgican, Kemer Belediyesi’nin yer tahsisiyle hayırseverler tarafından yaptırılarak eğitime kazandırılan Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevin’nde eğitim alan öğrencilere denizlerle ilgili bilgi verdi. Minik öğrenciler, Günal ve Bilgican’ın anlattığı denizlerin önemi, denizde yaşayan canlılar ve canlıların korunması, denizlerin temiz tutulması gibi konuları ilgiyle dinleyerek merak ettikleri soruları sordu.