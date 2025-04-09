Kadın emeğini destekleyen ve el emeği ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Toros Kadınları Emek Pazarı, yeni üreticileriyle büyümeye devam ediyor.

Yeni katılımcıların pazara entegrasyonunu sağlamak ve onların satış konusundaki yetkinliklerini artırmak amacıyla çeşitli eğitimler verildi. Manavgat Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğr. Gör. Dr. Eda İlbasmış, üretici kadınlara pazarlama ve satış teknikleri konusunda kapsamlı bilgiler aktardı. Bunun yanı sıra, Manavgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Program Koordinatörü Öğr. Gör. Özcan Utar tarafından hijyen ve sanitasyon eğitimi verildi.

Yeni katılımcılar, eğitimlerin ardından ürettikleri birbirinden güzel demo ürünlerini tanıtarak pazardaki yerlerini aldı. Kadın üreticiler, geleneksel ve modern ürünleriyle hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Toros Kadınları Emek Pazarı, Manavgat Cumhuriyet Meydanı ırmak kenarında, her Pazartesi ve Perşembe günü ziyaretçilerini bekliyor.