Televizyon sunucusu ve spiker Gülşen Gonca Ertuğrul, Kemer Belediye personeline "Kişisel gelişim, etkili iletişim ve diksiyon" semineri verdi.

Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen seminere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Seminer öncesi bir konuşma yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, iletişimin önemine işaret ederek, "Bizim için en önemli unsurun iletişim olduğu, belediyemize gelen yurttaşlarımızın doğru iletişimle çok daha memnun bir şekilde belediyemizden ayrılacağı ortada. Bu anlamda seminerimizi çok önemsiyor, belediyemizin tüm birimlerinde görevli arkadaşlarımızın faydalanması gerektiğine inanıyorum. Seminerimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Gülşen Gonca Ertuğrul hanımefendiye teşekkür ediyorum" dedi.

Televizyon sunucusu ve spiker Ertuğrul, seminerde belediye personeline insanlarla iletişim kurma ve iletişimin önemi, etkili iletişim, diksiyon, doğru anlatma ve doğru anlama gibi konularla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Seminerde ayrıca etkili iletişim kurmanın temel unsurları ve beden dilini kullanma konusunda ipuçları üzerinde duruldu.

Personelin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, çeşitli uygulamalar ile renkli ve eğlenceli anlar da yaşandı.