Bayburt şehir merkezine yemek aramaya gelen tilki duyarlı vatandaşlar tarafından beslenmek istendi.

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Bayburt şehir merkezine yemek aramaya gelen tilki duyarlı vatandaşlar tarafından beslenmek istendi.

Çevredekiler, tilkiyi o an buldukları peynir, zeytin, ekmekle besleyerek açlığını gidermek istediler. O anları gören kedi ise yemeğini tilkiyle paylaşmak istemedi. Tilkiye patileriyle vurarak yemeğine ortak olan kedi tilki mücadelesini cep telefonuyla kaydeden Ahmet Eraslan’ın o görüntüleri yüzlerde tebessüm oluşturdu. Tilki ve kedinin sevimli yemek kavgasında kedi geri adım atmayarak aç tilkiyi patileriyle hırpalayarak yemek kavgasının kazanan ismi oldu.