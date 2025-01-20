Erzincan genelinde, hayvan sağlığını korumak ve hastalıklarla mücadele etmek amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik kapsamlı bir aşılama programı yürütüldü. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2024 yılı içinde toplam 1 milyon 171 bin doz aşı uygulandı.

Uygulanan aşılar arasında şunlar yer aldı:

Sığırların nodüler ekzantemi, kuduz, şap, anthrax (şarbon), brucella, koyun keçi vebası, koyun keçi çiçek hastalığı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, aşılama kampanyalarının hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti. Şahin, hayvan hastalıkları ve zoonoz hastalıkların önlenmesi için düzenli aşılamanın önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Hayvancılık sektörünün korunması ve gelişimi için aşı kampanyalarını titizlikle sürdürüyoruz. Sağlıklı hayvanlar, hem üreticilerimiz hem de halkımız için güvenli ve verimli bir geleceğin temelini oluşturuyor."