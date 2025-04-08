Eskişehir’de bir hayvanserver vatandaş, beslediği kedi evinin bulunduğu yerden alınmasına, "Kedi evini alana hakkımı helal etmiyorum" yazılı kağıt yapıştırarak tepki gösterdi.

İlginç olay Karargah Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği bilinmeyen şahıs ya da şahıslar sokak üzerindeki bir kedi evini bulunduğu yerden aldı. Bunun üzerine hayvanları besleyen bir vatandaş duruma tepki gösterdi. Vatandaş, kedi evinin önünde durduğu binanın duvarına, "Kedini evini alana hakkımı helal etmiyorum" yazılı kağıt yapıştırdı. Dikkat çeken yazı sokakta ilgi odağı oldu.