Mobilya ve ev dekorasyonu alanında estetik, fonksiyonellik ve kaliteyi bir araya getirip yenilikçi tasarımlarıyla öne çıkan Bellona, dünyanın bir çok farklı noktasında faaliyet gösteren bağımsız marka değerlendirme kuruluşu Superbrands International tarafından ’Türkiye’nin Süper Markaları’ arasında gösterildi.

Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen ’Superbrands Türkiye’ organizasyonu, Bellona’yı sektördeki başarısı ve tüketici tercihleriyle listeye dahil etti. Yenilikçi tasarım anlayışı, ürün kalitesi ve müşteri odaklı hizmet stratejisiyle ’Superbrands Türkiye 2025’ listesinde yer alan Bellona, entegre ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla sektördeki rakiplerinden ayrışıyor. Türkiye’nin Süper markaları Araştırma Şirketi; NielsenIQ tarafından tüketicilerin satın alma davranışlarına göre belirlenen araştırmada, finansal performans, üretim kapasitesi, istihdama katkı, teknoloji yatırımları, pazarlama faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerine verilen destekler gibi kriterleri baz alarak değerlendirmelerini yapan Superbrands Türkiye, tüm bu kriterlerde gösterdiği başarılar sebebiyle Bellona’yı süpermarka statüsüne layık gördü.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yaygın bayi ağıyla tüketicilerine hizmet veren Bellona, konforu ve şıklığı bir araya getiren tasarımlarıyla yaşam alanlarına değer katmaya devam ediyor.