Ankara’nın Keçiören Belediyesi Meclis Salonu’nda uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında Keçiören’de farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Keçiören Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu eğitimde, her türlü bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilebilmesi için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar anlatıldı.

Bağımlılık şüphesi duyulan kişilere karşı duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken emniyet mensupları, bu konuda sürdürülen mücadelede etkin rol almak isteyenlerin UYUMA adlı uygulamayı kullanması ve olumsuz vakaları bildirmesi gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda Keçiören Belediyesi’nin tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarını yürüttüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Bir kereden çok şey ölür’ sloganı çerçevesinde uyuşturucuyla etkin mücadele yürütürken biz de Keçiören Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Toplumumuzun bu konuda bilinçlenmesi için seminerler, eğitimler düzenliyoruz. Zehir tacirleri ile mücadelede topyekûn hareket edilmesi oldukça önemli. Uyuşturucunun gençlerimizi ve geleceğimizi yok etmemesi için herkesin elini taşın altına koyması lazım" ifadelerini kullandı.