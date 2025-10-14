Ankara’nın Keçiören Belediyesi, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek ve gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla sıfır atık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğinde "Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması" düzenlendi.

Etkinlikle hem doğayı korumak hem de öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak hedeflendi. Yıl boyunca ilçedeki okullar tarafından toplanan atık piller, çevreye zarar vermeden geri dönüşüm sürecine kazandırıldı.

653 kilogram pil toplayarak birinci oldular

Anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kademelerinin katılımına açık olan yarışma, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında yeniden başladı. Eğitim yılı boyunca devam eden yarışmada, 500 kilogramın üzerinde atık pil toplayan okullar ödül almaya hak kazandı. 653 kilogram pil toplayarak birinci olan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İlkokulu, çevreye olan duyarlılığıyla fark oluşturdu. Başarısından dolayı okula futbol, voleybol ve basketbol topları, badminton seti, düdük, antrenman yelekleri, kaleci eldivenleri, pompa ve atlama iplerinden oluşan spor seti hediye edildi.

Öğrencilerden geri dönüşümle müzik gösterisi

Okulda düzenlenen ödül programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşmalarda, doğayı korumanın önemi vurgulanarak çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması gerektiği ifade edildi. "Bugünün küçükleri yarının büyükleri" anlayışıyla çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Etkinlikte öğrenciler, geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptıkları müzik aletleriyle mini bir konser verdi. Ayrıca ağaç dikmenin önemini anlatan meddah gösterisi ve çevre temalı şiir dinletisi programa renk kattı. Törende, çevre bilincinin okul çağında oluşturulmasının geleceğe yapılacak en büyük yatırım olduğu vurgulandı. Program, ödül takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.