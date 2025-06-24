Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Afete Hazır Kentler Çalıştayı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde 147 il ve ilçe belediyesinin katılımıyla ‘Afete Hazır Kentler: Büyük Nüfuslu Belediyelerde Risk Analizi ve Alan Tespiti’ çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin başkanları, yöneticileri ve bürokratları ile alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Keçiören Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, afete hazırlık, mevcut risklerin analizi ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcı belediyelerin afet konusuyla yakından ilgili olan birimlerinden temsilciler sırayla kürsüye gelerek kendi il ve ilçelerinde yaptıkları çalışmaları anlatıp deneyimlerini paylaştı. Şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik somut öneriler, yol haritaları ve sunumların paylaşıldığı çalıştaya Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, il ve ilçe belediye başkanları, bilim insanları ve bürokratlar katıldı.

"Afet öncesi hazırlık önemli"

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, afetlere hazırlığın önceden planlanması gerektiğine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Afetlere hazırlık, sadece afet anında gösterilen fedakârlıklarla sınırlı kalmamalı. Esasen afet öncesi dönemde yapılması gereken risk analizleri, alan tespitleri, yapı denetimleri ve kent planlamalarıyla şekillenmelidir. Ne yazık ki geçmişte yaşanan afetler, ülkemizin bu alandaki hazırlık aşamalarında ciddi eksiklikler yaşadığını göstermektedir. Riskli bölgelerde yapılaşmadan kaçınmak, yapıların denetimini sıklaştırmak, uygun olmayan alanları erkenden tespit ederek dönüşüm süreçlerini hızla başlatmak büyük önem taşımaktadır. Biz de Keçiören’de bu anlayışla çalışıyor; ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde jeolojik risk taşıyan bölgeleri belirleyip, afetlere karşı dirençli, yeşil alanlarla donatılmış, güvenli kent dokusu oluşturmak için projeler geliştiriyoruz" dedi.

"AKOM’u kurduk"

Keçiören Belediyesi bünyesinde gönüllü ve eğitimli arama kurtarma ekibi kurduklarını da söyleyen Özarslan, "Rant odaklı plansız kentleşmenin yerine, insan ve doğa merkezli bir anlayışı yerleştirme hedefimizin parçasıdır. Mühendislik dışı uygulamaların yol açtığı çarpık yapılaşmaya karşı, meslek odalarıyla birlikte hareket ediyor, bilgi ve deneyimin rehberliğinde planlı ve dayanıklı kentler inşa etmeye gayret ediyoruz. Afetlere karşı sadece fiziksel değil, toplumsal olarak da bilinçli bir duruş sergilemek istiyoruz. Bu kapsamda belediyemizde gönüllü arama kurtarma ekipleri oluşturduk, eğitim süreçlerini tamamladık ve 7/24 aktif bir AKOM merkezi kurduk. İdeallerimiz, siyasi çıkarlar değil; yalnızca halkımıza hizmet etmek ve gelecek nesillere güvenli şehirler bırakmaktır. Bu çalıştayı da bu bilinçle önemsiyor, dayanıklı kentler için ortak aklın, bilimsel verilerin ve yerel yönetimlerin iş birliğinin en etkili yol olduğuna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

"Eş güdümlü çalışmak için deneyimlerimizi paylaşıyoruz"

Belediyelerin bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak eşgüdüm içinde çalışması için birçok çalıştay düzenlediklerini kaydeden CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Keçiören Belediye Başkanlığımız bünyesinde düzenlediğimiz çalıştayımıza Türkiye’nin muhtelif illerinde nüfusu 100 bin ve üzeri olan belediyeleri temsilen buraya gelen siz değerli haziruna hoş geldiniz diyorum. Teknik başkan yardımcıları, imar müdürleri, afet işleri müdürleri gibi farklı pozisyonlardaki arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Katılımın yüzde 90 seviyesinde olması bizi fazlasıyla memnun etti. Afet ve afete dayalı olan sorunların şehirlerimizi etkilemesinin ortadan kaldırılması ve buna ilişkin çözümler konusunda yeni yaklaşımları burada konuşacağız. Yapı stokumuzun yenilenmesi ve iyileştirilmesi; ortalama yaşam süresi arttıkça yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına uygun şehirler tasarlanması; kentsel dönüşümde vatandaşın mağdur edilmemesi, hızlı ve denetimli süreçlerin işletilmesi; yapı denetimlerinde meslek odalarının yeniden sürece dahil edilmesi; kaçak yapılaşma, dere yatakları, heyelan bölgeleri ve tarım alanlarının imara açılmaması gibi onlarca başlığı kapsayan bu mücadeleyi, hep birlikte, gecikmeden, dürüstçe ve şeffaf bir şekilde sürdürmek zorundayız. Sizlerin doğru yapacağı her iş, Türkiye’nin geleceğine yapılmış bir katkıdır" dedi.

"Afetlere müdahalede mobilizasyon önemli"

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, "Afetler, günümüzün en karmaşık ve yıkıcı sorunları arasında yer almakta ve bu durum, yerel yönetimlerin hazırlık ve müdahale kapasitelerini yeniden değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Bugünkü çalıştay, yalnızca teknik bir buluşma değil, aynı zamanda dayanışma, ortak akıl ve kararlılığı güçlendirmek için önemli bir fırsattır. Son yaşanan depremler, yerel yönetimlerin afetlere müdahalede merkezi idare ile iş birliğinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. Klasik kamu yönetimi anlayışıyla afetlere müdahale artık mümkün değildir. Mobilizasyon, kaynak kullanımı ve karar alma süreçlerinin çağın gereklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılması şarttır. Bu süreçte, kamu kurumları kadar gönüllü sivil inisiyatiflerin katkısı da dikkat çekicidir. Örneğin, Ankara’daki motosikletli genç gönüllülerin ulaşılamayan bölgelere ilaç ve yiyecek taşıması, sivil toplumun afet anındaki önemini somut biçimde göstermiştir. Ancak bu örnekler bize, sistemin bütününde ciddi bir yeniden yapılanma ihtiyacını da işaret etmektedir. Afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinin etkinliğini artırmak için kamu yönetimi anlayışının, yerel yönetimlerin çözüm ortağı olma kapasitesini artıracak şekilde köklü biçimde gözden geçirilmesi artık kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Çalıştay, katılımcıların soru-cevap ve değerlendirme oturumunu tamamlamasıyla sona erdi.