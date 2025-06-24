Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bariyerlere çarpan tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan İhsan Süleyman S., idaresindeki 31 YR 503 plakalı tır, Malatya Karayolu 4.kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Yaşanan kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.