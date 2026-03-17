Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen 'Öğrenci Buluşmaları' programında öğrencilere akademik ve kariyer gelişimlerini destekleyen uygulamalar tanıtıldı.

Programda öğrenci odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve kariyer fırsatları ele alındı.

Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Öğrenci Koordinatörlüğü iş birliğinde 'Öğrenci Buluşmaları' başlıklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Programa İnsan ve Toplum Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler ile İşletme Fakültesi öğrencileri katıldı.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan, sunumunda üniversitede öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Öğrenci Senatosu, Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi ve Sosyal Transkript uygulamalarının öğrencilerin üniversite yaşamına aktif katılımını artırmayı hedeflediğini belirtti.

Aydan, Sosyal Transkript uygulamasının ders dışı kazanımları görünür hâle getirdiğini ve mezuniyet sonrası istihdam sürecine katkı sağladığını ifade etti. Öğrenci Senatosunun ise üniversite yönetimi ile öğrenciler arasında güçlü bir iletişim mekanizması sunduğunu vurguladı.

Program kapsamında Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Tankül de LinkedIn üzerinden kariyer fırsatlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Dijital platformların staj ve iş imkânlarına erişimde önemli rol oynadığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca yetkililer öğrencilerin sorularını yanıtladı. Üniversite genelinde yaygınlaştırılması planlanan etkinlikle öğrencilerin akademik ve sosyal imkânlara ilişkin farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.