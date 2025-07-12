Karabük Üniversitesi(KBÜ), 2025-2026 Güz Dönemi için lisansüstü program başvurularını 14-28 Temmuz tarihleri arasında kabul edecek.

Bu yıl ilk kez dört yeni programa öğrenci alınacak. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylar, başvurularını Lisansüstü Eğitim Enstitüsü aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Üniversite bünyesinde toplam 109 aktif lisansüstü program bulunuyor. Bu yıl ilk kez başvuruya açılan programlar arasında Yapay Zekâ Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Disiplinlerarası Sağlık Turizmi ve Müzik alanlarında yüksek lisans programları da yer alıyor.

Söz konusu yeni programlar, teknoloji, yönetim, sağlık ve sanat gibi farklı disiplinlerde uzmanlaşmak isteyen adaylara hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkanları sunuyor.

Başvuru şartları, kontenjanlar ve programlara ilişkin tüm detaylara Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün resmi internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.