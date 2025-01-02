Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ünvan değişikliği sonrası akademik işleyiş ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinin öğretim üyeleri ile bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri, akademik işleyiş ve yapılabilecek yeni projeler üzerine değerlendirmeler yapmak amacıyla bir araya geldi. Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Engin Çevik, Doç. Dr. Mustafa Gökdağ ve bölümlerin öğretim üyeleri katıldı.

Toplantıda, bölümlerin akademik işleyişi değerlendirildi, eğitim programları ve geleceğe yönelik projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Yapay Zeka Çalışma Takımı tarafından yürütülen projeler hakkında da bilgiler verildi ve bu projelerin taşıdığı potansiyel üzerinde duruldu. Katılımcılar, özellikle üniversitenin mühendislik alanında daha da güçlenmesine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulundular.