Karabük Üniversitesi (KBÜ), bilimsel ve akademik yükselişini belgeleyen "Aylık Başarı Bülteni" yayımladı.

Her ay düzenli olarak yayımlanacak bülten, üniversitenin başarı yolculuğunu kamuoyuyla buluşturacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Mart 2025’te elde ettiği önemli bilimsel ve akademik başarıları kamuoyuyla paylaşmak üzere yeni bir yayın serisine başladı. Üniversitenin performansını belgeleyen "KBÜ Medya Aylık Başarı Bülteni", Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın öncülüğünde Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak ilk kez yayımlandı.

Yükseköğretimde kaliteyi ve uluslararası görünürlüğü artırmaya yönelik güçlü adımlar atan Karabük Üniversitesi, bu yeni bülten aracılığıyla bilim dünyasına ve akademik camiaya katkı sunmayı hedefliyor.

Mart 2025 sayısında yer alan öne çıkan başlıklar arasında, ÜNİDES’te Türkiye Birinciliği, SCImago’da Türkiye’nin Zirvesinde Yer Alma, Webometrics Sıralamasında 593 Basamaklık Yükseliş, İşletme Bölümüne 4 Yıllık STAR Akreditasyonu, URAP Sıralamasında İstikrarlı Yükseliş, ShanghaiRanking’de Türkiye İkinciliği ve Akademik Teşvikte Rekor Artış gibi başarılar bulunuyor.

Rektör Kırışık: "Her Ay, Yeni Başarılarımızı Bu Bülten Aracılığıyla Duyuracağız"

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi, eğitimde kaliteyi, araştırmada verimliliği ve kurumsal gelişimi öncelik hâline getirerek büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "Bu başarı yalnızca bugüne değil, geleceğe dair umutlarımızın da göstergesidir. Her ay yayımlayacağımız bu başarı bülteniyle, akademik ve bilimsel yükselişimizi belgelerken aynı zamanda ilham veren bir başarı yolculuğunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu başarılarda emeği geçen tüm KBÜ ailesine ve Bülten’in hazırlanmasında görev alan Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü personeline teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yayın serisi, üniversitenin bilimsel üretkenliğini, kalite odaklı yaklaşımını ve uluslararası başarılarını kamuoyuna şeffaf bir şekilde sunacak.