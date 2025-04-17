Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde hazırladığı 46 projeyle Türkiye ikincisi oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından açıklanan 2024/1 dönemi bilimsel değerlendirme sonuçlarına göre, Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 46 projesiyle destek almaya hak kazandı. Bu başarı, Karabük Üniversitesini Selçuk Üniversitesinin ardından Türkiye genelinde ikinci sıraya taşıdı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin bilimsel araştırma ve proje üretme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, "Karabük Üniversitesi olarak bilimsel üretkenliği teşvik etmeye, genç araştırmacıları desteklemeye ve yenilikçi projelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Bölümümüzü bu başarıya taşıyan değerli öğretim üyelerimizi ve projeleriyle katkı sunan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin farklı fakültelerinde hazırlanan çok sayıda öğrenci projesi de destek almaya hak kazandı. 2024/1 döneminde toplam 505 proje başvurusu yapan KBÜ, önceki dönemlere kıyasla başvuru sayısında yüzde 171,8, kabul edilen proje sayısında ise yüzde 162,2 oranında artış kaydederek dikkat çekici bir ivme yakaladı.