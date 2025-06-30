Karabük Üniversitesi (KBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2024-2025 Akademik Yılı mezunlarını törenle uğurladı.

Karabük Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet törenleri çerçevesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezuniyet programı, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 948 öğrenci, ailelerinin de katılımıyla mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnce, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, dekanlar, akademik-idari personel ve çok sayıda davetli katıldı.

Törene video kaydıyla katılan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yüksek lisans ve doktora süreçlerinin önemine vurgu yaparak, "Yüksek lisans ve doktora eğitimi, akademik kariyerin en değerli aşamalarıdır. Bu süreçler başlangıçta zorlayıcı olabilir ama zamanla bilimsel araştırmanın anlamını kavrayacaksınız ve bu işe aşkla bağlanacaksınız. Akademisyenlik; heyecan, sevda ve tutku gerektirir. Ülkemize katkı sunacak çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Üniversitesinin akademik başarısına dikkat çekerek, "Eğer bugün bazı bölümlerimiz Türkiye’de ilk beş içinde yer alıyorsa, bilim insanları listelerinde 13 hocamız bulunuyorsa ve dünya birinciliği kazanan akademisyenlerimiz varsa, bu başarı bu salonun eseridir" dedi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, yaptığı konuşmada, Enstitü’nün vizyonunu ve son bir yılda elde ettiği gelişmeleri paylaştı.

Özcan enstitüdeki programlarla ilgili olarak, "64 anabilim dalında, 109 programla 4 bin 279 öğrenciye eğitim veriyoruz. Bu programların 36’sı doktora, 64’ü tezli yüksek lisans. 948 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Dijitalleşme sürecine dair yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Özcan, "Basılı tez teslimi yerine dijital ortamı tercih ettik. LEOS sistemiyle eğitim süreçlerini daha şeffaf ve standart hale getirdik. %95’in üzerinde memnuniyet aldık" ifadelerini kullandı.

Törende, doktora ve yüksek lisans programlarında en çok mezun veren öğretim üyelerine, en fazla yayın yapan öğrencilere ve Sağlıkfest’te dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni sonrası gerçekleştirilen müzik konseri gerçekleşti.