Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında 683 hak sahibi başvurdu. Başvurulardan 330’unun ruhsatlandırma işlemi tamamlanırken, 353 dosya sürece dahil edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Yerinde Dönüşüm" projesi, deprem bölgesindeki yapıların güvenli hale getirilmesi ve vatandaşların yaşadıkları yerlerde kalmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2025 olan program kapsamında Yeşilyurt Belediyesi’nde yoğun bir başvuru süreci yaşandı.

Vatandaşlara 750 bin TL hibe ve 750 bin TL kredi desteği sağlanan proje için gerekli evraklarla birlikte başvurular alındı. Sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde "Yerinde Dönüşüm Birimi" kuruldu.

Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, toplamda 683 hak sahibi başvuru yaptı. Bunlardan 330 dosyanın ruhsatlandırma işlemi tamamlandı, kalan 353 dosya ise değerlendirme ve ruhsat sürecine dahil edildi. Yetkililer, başvuru tarihinden itibaren 1 ay içinde ruhsat işlemi tamamlanmayan dosyaların sistem tarafından iptal edileceğini belirtti.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte teknik inceleme süreci başlatılırken, sonuçlara göre hak sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Süreç sonunda hasarlı yapıların yerinde, daha dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi hedefleniyor.