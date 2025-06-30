Karabük Üniversitesi(KBÜ) ile İstanbul Üniversitesi arasında Sosyalfest 2025 Kurumsal Paydaş İş Birliği Protokolü imzalandı.

Sosyalfest 2025 için yürütülen iş birliği görüşmeleri çerçevesinde Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ı ziyaret etti. Görüşmede, iki üniversite arasında kurumsal iş birlikleri, ortak projeler ve akademik etkileşim alanları değerlendirildi.

Ziyaretin ardından Sosyalfest 2025 Kurumsal Paydaş İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasıyla İstanbul Üniversitesi, festivalin resmî paydaşları arasına katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, protokol töreninde yaptığı açıklamada, "Sosyalfest 2025, gençlerin sosyal sorumluluk, girişimcilik ve inovasyon konularında bilinçlenmesini sağlayacak önemli bir platform olacak. İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumla iş birliği içinde olmak bizler için büyük bir güç ve motivasyon kaynağıdır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise Sosyalfest’in kurumsal paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bu tür iş birliklerinin hem akademik hem de toplumsal kalkınma için değerli olduğunu ifade etti.

Sosyalfest’e son başvuru tarihi 15 Eylül

Sosyalfest 2025 çerçevesinde düzenlenen sosyal model tasarım yarışmasına başvurular, 15 Eylül Pazartesi gününe kadar Sosyalfest’in resmi internet adresinden çevrim içi olarak alınmaya devam edecek.