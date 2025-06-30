Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi" düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Temel Bilgisayar ve 3D Animasyon Eğitim" programına katılan kadınlara yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi" düzenledi.

Eğitmen Rojda Kızgın tarafından verilen eğitimde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların yalnızca meslek seçimini değil, ekonomik bağımsızlıklarını ve yaşam kalitelerini de etkilediğine vurgu yapıldı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınların eğitim fırsatlarına erişemediği, işe alımda ayrımcılıklara maruz bırakıldığını belirten Kızgın, kadınların ücretli işlerinin yanı sıra ev işleri ve çocuk bakımı gibi görünmeyen işlerin de büyük kısmını üstlenmesinin, kadınların iş gücünden erken ayrılmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Katılımcılar da, iş başvurularında maruz bırakıldıkları ayrımcılıklardan örnekler vererek, kadınlara özel destek programlarının yaygınlaştırılması ve erkeklerin de bakım sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini söyledi.