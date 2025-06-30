Karabük Üniversitesi(KBÜ), Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş (HAVELSAN) ile savunma ve bilişim teknolojileri alanında kapsamlı bir iş birliğine imza attı.

Karabük Üniversitesi, Türkiye’nin savunma ve bilişim teknolojilerinde stratejik rol üstlenen HAVELSAN ile kurumsal iş birliği protokolü imzaladı.

Eğitim, araştırma-geliştirme ve uygulamalı projeleri kapsayan protokol, üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin yerli teknoloji üretimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından protokole imzalar atıldı. İş birliği çerçevesinde Karabük Üniversitesi, akademik birikimi ve uzman kadrosuyla HAVELSAN projelerine bilimsel destek sunacak; yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, kalite iyileştirme ve inovasyon alanlarında katkı sağlayacak.

Protokol; Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile HAVELSAN arasında yürütülecek ortak çalışmaları kapsıyor. Komuta kontrol sistemlerinden siber güvenliğe, simülasyon teknolojilerinden yapay zekâ uygulamalarına kadar uzanan geniş bir çerçevede ortak projeler geliştirilmesi öngörülüyor.

Öğrenciler için HAVELSAN bünyesinde staj ve proje uygulamaları planlanırken, lisansüstü tez ve bitirme projeleri de iki kurumun önceliklerine göre şekillendirilecek. Ayrıca, seminerler, paneller ve konferanslarla akademik ve sektörel bilgi paylaşımı teşvik edilecek.

Rektör Kırışık: ""

Protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin bilimsel gücünü stratejik alanlara aktardıklarını belirterek,"Karabük Üniversitesi olarak bilimsel birikimimizi ve yetişmiş insan kaynağımızı ülkemizin stratejik sektörlerine entegre etmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. HAVELSAN ile kurduğumuz bu iş birliği; öğrencilerimizin sahaya dönük bilgi ve beceriler kazanmasına, akademisyenlerimizin millî teknoloji hedeflerine yönelik projeler üretmesine ve ülkemizin savunma sanayisindeki gücüne katkı sunmasına imkân sağlayacaktır. Bu protokol, üniversite-sanayi iş birliğinde örnek teşkil edecek nitelikte stratejik bir adımdır" ifadelerini kullandı.