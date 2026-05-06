Karabük Üniversitesi (KBÜ), Erasmus+ KA171 Programı kapsamında uluslararası akademik iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor.

Program çerçevesinde Fas'taki Abdelmalek Essaadi University öğretim üyesi Prof. Dr. Boudhir Anouar Abdelhakim, üniversitede ders verme hareketliliği gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde düzenlenen programda Prof. Dr. Boudhir Anouar Abdelhakim, Mobil Geçici Ağlar (MANET) üzerine dersler verdi. Derslerde kablosuz ağ teknolojileri, yönlendirme protokolleri ve araştırma odaklı akademik yaklaşımlar ele alındı.

Ziyaret kapsamında Prof. Dr. Boudhir Anouar Abdelhakim, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Demiral ve Doç. Dr. Mustafa Polat başta olmak üzere farklı birimlerden akademisyenlerle bir araya geldi. Görüşmelerde üniversitenin akademik yapısı, araştırma altyapısı ve iş birliği imkânları değerlendirildi.

Akademik temaslar kapsamında Mühendislik Fakültesi ve Demir-Çelik Enstitüsü laboratuvarlarını da ziyaret eden Abdelhakim, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu akademik personelinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ortak projeler ve Erasmus+ kapsamındaki yeni hareketlilik fırsatları ele alındı.

Ziyaret kapsamında Karabük ve Safranbolu'yu da gezen Prof. Dr. Boudhir Anouar Abdelhakim'in, üniversitenin akademik yapısı ve yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğu ifade edildi.