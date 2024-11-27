Karabük Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2025 Disiplinler arası Bilim Sıralaması’nda en iyi üniversiteler arasında yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen sıralamada 501-600 bandında yer alan Karabük Üniversitesi, adını disiplinler arası araştırmalarda önde gelen üniversiteler arasına yazdırmayı başardı.

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl ilk defa yapılan 2025 Yılı Disiplinler arası Bilim Sıralaması sonuçları açıklandı. Üniversitelerin disiplinler arası bilime katkılarını ölçmek için alanında bir ilk olan Disiplinler arası Bilim Sıralaması’nda, 2019-2023 yılları arasında en az 100 disiplinler arası araştırma yayını yapmış olan ve 2025 Dünya Üniversite Sıralamaları için verilerini paylaşan dünya üniversiteleri değerlendirmeye alındı.

Üniversite sıralamalarında türünün ilk örneği olan ve yalnızca belirli kriterleri karşılayan üniversitelerin dahil edildiği THE Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda önemli bir başarı gösteren Karabük Üniversitesi, dünya çapında 501-600 bandında yer alırken, Türkiye sıralamasında 16. sırada, son 20 yılda kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer aldı.

“Karabük Üniversitesi, dünya çapında disiplinler arası araştırmalarda önde gelen üniversiteler arasında yer alarak büyük bir başarı elde etmiştir”

Karabük Üniversitesinin son aylardaki ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisinin daha eklendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, “Son aylardaki başarılarıyla büyük bir yükseliş trendi yakalayan üniversitemiz uluslararası görünürlüğünü giderek artırmaktadır. Bu yıl ilk defa yayınlanan THE Disiplinler arası Bilim Sıralaması 2025’te Karabük Üniversitesi, dünya çapında disiplinler arası araştırmalarda önde gelen üniversiteler arasında yer alarak, büyük bir başarı elde etmiştir. Üniversitemiz adına gurur verici bir durumdur. Bilim merkezli öğrenci dostu sloganıyla yola çıkan Üniversitemiz; sosyal, sağlık, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında disiplinler arası çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Son 6 aydır elde edilen dünya ve Türkiye ölçeğindeki büyük başarılar, alınan ödüller, yarışmalardaki büyük başarılar gösterdiğimiz çalışmaların meyvelerini verdiğini göstermektedir. Bu gurur verici sonucun elde edilmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim" dedi.