İstanbul Arnavutköy’de bir otomobil sürücüsü yağışlı havada kontrolünü kaybettiği aracıyla seyir halinde olan başka bir araca çarparak kaza yapmasına neden olup olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesinde bulunan Bolluca - Göktürk yolunda gerçekleşti. Bir otomobil sürücüsü yağışlı havada kontrolünü kaybederek önce manevra yaptı daha sonra seyir halinde olan hafif ticari araca çarparak kaza yapmasına neden oldu. Sürücü olay sonrasında arkasına bile bakmadan kaçtı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, manevra yaparak kayan otomobilin hafif ticari araca çarpıp kaza yapmasına neden olduktan sonra hızla kaçtığı, hafif ticari aracın ise bariyerlere çarparak durabildiği görüldü.