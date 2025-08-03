Adana’nın Feke ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AK Parti eski ilçe başkanı Şaban İş toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Feke ilçesi Maran yolunda meydana geldi. Ziraat mühendisi AK Parti eski Çukurova İlçe Başkanı ve Feke Eski Belediye Bşkanı Cuma İş’in kardeşi Şaban İş’in (51) kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şaban İş’in hayatını kaybettiği belirlendi. İş’in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana’nın Feke ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren İş için Buruk Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ile İş’in yakınları ve parti teşkilatı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası İş, gözyaşları arasında toprağa verildi.